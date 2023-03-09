شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للأساسيين في الزمالك وتعليمات خاصة لـ أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لأحمد فتوح، الظهير الأيسر على هامش التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

وشرح جوسفالدو فيريرا مجموعة من المهام الفنية للاعب، بجانب توضيح بعض الأدوار المطلوبة على مستوى بناء الهجمة والارتداد الدفاعي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات الخفيفة و الإطالات وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق، منعا لتعرض اللاعبين للارهاق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.