شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفتقد مابولولو وساليفو أمام فيوتشر . اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
ورفض زوران مانولوفيتش تعديل البرنامج التدريبى حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة تحسبا للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس .
ويعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاثة مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.