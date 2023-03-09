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الامارات | منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يهزم تايلاند ودياً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره التايلاندي 5-4، في المباراة الودية التي جرت، اليوم الخميس، ضمن برنامج معسكره المقام حالياً في مدينة بتايا، في إطار استعداداته النهائية لخوض بطولة كأس آسيا 2023.
وسجل أهداف الأبيض وليد المحمدي، وعبدالله عباس (3 أهداف)، ووليد بشر.
ويخوض أبيض الشاطئية مباراته الودية الثانية أمام منتخب الصين السبت المقبل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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