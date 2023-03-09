شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل فريق الكرة بالنادي الأهلي أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا ، يخوض الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا استعداده لمباراة صن داونز التي تقام عصر بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل ، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة لمواصلة التحضير لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وحرص كولر على الاجتماع بمعاونيه للتأكيد على البرنامج التدريبي الأول الذي سيخوضها الفريق في مدينة بريتوريا.

ويخوض الفريق لقاءين خارج ملعبه في دوري أبطال إفريقيا، اللقاء الأول أمام صن داونز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات، والثاني أمام القطن الكاميروني يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق جاهزية أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح وعمرو السولية بعد الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا .

وقال أبو عبلة إن أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح تعافيا من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي أبعدتهما عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة، فيما تعافى السولية من إصابة في عضلة السمانة ، وشارك الثلاثي عمرو السولية وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح في المران الجماعي للأهلي صباح أمس الأربعاء بملعب التتش.