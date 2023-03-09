7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 9/3/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة يطلب حضور 50 ألف مشجع فى مباراة مصر ومالاوى باستاد القاهرة، والزمالك يسافر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد، والأهلى يكشف موعد مشاركة حسين الشحات استعدادا لمواجهة صن داونز.

بدأ اتحاد الكرة اتصالاته مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة الدولى.

الزمالك يسافر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد

يسافر الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة بعد المقبلة 17 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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