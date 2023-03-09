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كل ما تريد معرفته عن ترتيبات معسكر منتخب مصر لمباراتى مالاوى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار. 


س : متى ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي مالاوي؟

ج: يدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 19 مارس الجارى بالقاهرة استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار. 

 

 


س : هل تم اعلان قائمة اللاعبين؟ 

ج : يعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.


س : هل تم إعلان قائمة المحترفين المبدئية ؟

ج : أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين ، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد و سام مرسى و أحمد حمدى و مصطفى محمد و عمر مرموش و إمام عاشور. 


س: ماذا عن محمد النني وتريزيجيه؟

ج : خرج الثنائي  محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.


س : هل تشهد مباراة الذهاب حضورا جماهيريا ؟

 

ج : بدأ اتحاد الكرة اتصالاته مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي باستاد القاهرة الدولي يوم 24 مارس الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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