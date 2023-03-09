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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يوتيوب كورة لايف Yalla shoot في الدوري السعودي

يلا شوت SSC بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يوتيوب كورة لايف Yalla shoot في الدوري السعودي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، اليوم، الخميس، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بـ جدة، لمشاهدة كلاسيكو الاتحاد بقيادة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، ومنافسه النصر، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن للمحترفين.

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

وينظر الكثيرون إلى تلك المباراة باعتبارها مواجهة ستحدد ملامح المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل كبير، حيث يتصدر النصر (43 نقطة) جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني (41 نقطة).

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

تقام المباراة بين الاتحاد وغريمه النصر، اليوم الخميس 9 مارس 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بـ جدة.

القنوات الناقلة لكلاسيكو الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

SSC1 HD

SSC5 HD

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معلق مباراة الاتحاد والنصر

يعلق فهد العتيبي على مباراة القمة التي ستجمع بين الاتحاد والنصر، مساء اليوم.

تشكيل النصر المتوقع امام الاتحاد

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، غيسلاين كونان، ألفارو غونزاليس

في خط الوسط: جلال الدين مشاريبوف، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، لويس غوستافو، عبد الله الخيبري

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد النصر اليوم

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد حجازي

خط الوسط: طارق حامد، إيغور كورونادو، عبد العزيز البيشي، برونو هنريكي، رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويحسم هذا اللقاء صدارة الترتيب التي يتصدرها النصر برصيد 43 نقطة متفوقا على الاتحاد بفارق نقطتين، حال فوز أي منهما، أما التعادل فسيجعل الأمور مستمرة كما هو الحال الآن.

وتحمل هذه المباراة صدام جديد للثنائي المصري حجازي وطارق حامد، أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، بعد شهر من أخر مواجهة جمعتهما، لكن هذه المرة في الدوري، بعدما كسبه بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والذي توج به العميد على حساب الفيحاء في المباراة النهائية 2-0.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة أحمد حجازي بعد تغيبه عن تدريبات الاتحاد، نتيجة شعوره بآلام في العضلة، لكن شارك مساء أمس الأربعاء في المران الجماعي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن سمح له الجهاز الطبي بالاتحاد بالمشاركة، وبات ضمن خيارات المدرب نونو سانتو لمواجهة النصر.