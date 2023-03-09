شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر نادى الزمالك مواجهة نارية أمام شباب بلوزداد الجزائرى في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويلتقى فريق الزمالك مع فريق شباب بلوزداد في التاسعة مساء الجمعة 17 مارس الجارى، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تنقل قناة بين سبورتس مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى نظرا لأنها الناقل الحصرى لبطولة دورى ابطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.