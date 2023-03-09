شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد مشاركة حسين الشحات استعدادا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي إن حسين الشحات، لاعب الفريق يشارك اليوم في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية.

وأوضح أبوعبلة، أن الشحات تحسنت حالته بشكل كبير بعد إصابته بشد في عضلة السمانة والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الشحات خاض تدريبات منفردة أمس على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، فيما يبدأ اليوم المشاركة الجماعية مع الفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأشار أبوعبلة إلى أن الشحات سبق أن تعرض لكسر في إصبع اليد خلال مشاركته في مباراة أسوان، وتم إجراء جراحة بسيطة له، وبات في المراحل النهائية من تجهيزه طبيًا للتواجد والمشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية.

ويخوض الأهلي أول مران له بجنوب أفريقيا عصر اليوم بعدما وصلت بعثة المارد الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، التي تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة حافلات إلى مدينة بريتوريا، ووصلت إلى فندق الإقامة.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.