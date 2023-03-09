شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. شريف عبد المنعم ترافولتا الأهلى اللامع فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو شريف عبد المنعم نجم الاهلى السابق.

المولد والنشأة

شريف عبد المنعم من مواليد 13 ديسمبر عام 1959، في القاهرة ودرس بالمعهد العالي للدراسات التعاونية، وتخرج منه مهندساً للديكور.

مسيرته مع كرة القدم بدأت في صفوف ناشئين الأهلي، وتدرج بفرق النادي، حتى أصبح احد نجوم النادي الأهلي وتميز بسرعته الفائقة التى يخترق بها دفاعات الفريق المنافس.

أصبح من أخطر مهاجمي مصر في فترة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، وشارك في المباراة الودية ضد بايرن ميونخ في 1977، وقد أحرز الهدف الأول، باللقاء الذى سجل فيه الاهلى هدفين

لكنه تعرض وهو فى قمة تألقه ونجوميته لظروف الإصابة الخطيرة، حين تعرض لحادث سيارة وهو يمضي إجازة خاصة مع بعض الأصدقاء عام 1982.

بطولاته مع الأهلى

حقق مع فريق الأهلى خلال مسيرته طوال 12 عاما 12 بطولة .

الاعتزال والسينما

أعلن اعتزاله عام 1986 بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى حادث سيارة، ورغم سفره للعلاج فى ألمانيا الا أن الإصابة جعلته يعلن الاعتزال و يتجه إلى التمثيل

واقام الأهلى حفلا غنائيا للاعبه احياه عمرو دياب وقتها .

شارك عبد المنعم فى اكثر من عمل سينمائي سواء افلام او الاتجاه للانتاج ، وفى الفترة الحالية يقوم بالتحليل الكروى فى الفضائيات.