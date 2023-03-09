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الامارات | مولر: أمام ميسي نفوز بسهولة.. ومشكلة البايرن كانت دائما رونالدو

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم فريق بايرن ميونيخ، المخضرم، توماس مولر، عن أن بايرن ميونيخ تعود على الفوز أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء خلال حمله قميص ، أو مع باريس سان جرمان حاليا. وقال مولر في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "البايرن لم يعان إلا أمام لاعب مثل رونالدو، وخاصة حين كان لاعبا مع ".

وكان البايرن فاز على سان جرمان 2-0 في إياب ثمن النهائي، ليقصي الفريق الباريسي مبكرا من أمس، رغم تشكيلة النجوم في سان جرمان، ومنهم مبابي وميسي. وقال مولر إن "ميسي لا يمثل أي خطورة على البايرن، بل العكس نفوز عليه بسهولة، لكن المشكلة الأكبر كانت بسبب رونالدو وأهدافه في شباك البايرن". وأمام البايرن، خسر ميسي في 5 وتعادل مرة وفاز مرتين، مقابل فوز رونالدو 5 مرات، والخسارة مرتين وتعادل وحيد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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