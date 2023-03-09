شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة من التاسع للسادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن ترتيب جدول فرق دورى السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر.

ووفقا للجدول فإن سبورتنح يتصدر ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، يليه القناة 22 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الحادى عشر بنفس الرصيد أيضا.

وفى المركز الثانى عشر الطيران 20 نقطة، والزهور 19 نقطة، وفى المركز الرابع عشر أصحاب الجياد بنفس الرصيد، وعلى مستوى المركز الخامس عشر الاولمبى بـ17 نقطة، ثم دسوق فى المركز السادس عشر والأخير ب 13 نقطة فقط.

احتل منتخب كرة السلة "سيدات" المركز الأول عربياً، والرابع أفريقياً، فى التصنيف الدولى للعبة، خلال شهر فبراير الماضى.

وتقدم المنتخب 3 مراكز فى التصنيف العالمى، حيث احتل سيدات السلة المركز الـ 39 عالميا، بعدما كان بالمركز الـ42.

وتأهل منتخب السلة سيدات إلى البطولة الأفريقية بعد التتويج ببطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، التى أقيمت فى أوغندا الشهر الماضى.