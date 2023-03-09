شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الزمالك سفر بعثة النادى الأبيض إلى الجزائر على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة بعد المقبلة 17 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو الزمالك في الحفاظ على تركيز اللاعبين وحمايتهم من الإجهاد قبل المباراة المصيرية أمام شباب بلوزداد خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.