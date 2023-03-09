شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد محمود متولي فى التدريبات بعد رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل محمود متولي، لاعب الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي في القاهرة لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويعود «متولي» إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق إلى القاهرة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للاعب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج أمس على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة الحافلات إلى مدينة بريتوريا.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

ويلعب الأهلي مع صن دوانز الجنوب أفريقي ثم مع القطن بالكاميرون يومي 11 و17 مارس الجاري بعدها يعود للقاهرة.