شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل تتأهل لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث من التصفية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت "ملك" في المركز الثالث من التصفية الأولى للدور قبل النهائي برصيد 1062 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدرة الأوكرانية "أولها كلاينكوفا".

وجاءت هايدي عادل في المركز العاشر الغير مؤهل للنهائي، حيث تنص لائحة البطولة عن تأهل أصحاب المراكز من الأول للتاسع مباشرةً إلى النهائي.

وتبدأ الساعة الثالثة والنصف منافسات المجموعة الثانية من الدور قبل النهائي، بالنقاط الإضافية للسلاح ثم السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا يليها منافسات الليزر رن.

وأقيمت أمس تصفيات الرجال وتأهل 6 لاعبين مصريين للدور نصف النهائي الذي سيقام غدًا وهم: أحمد ومحمد الجندي ومهند شعبان وأحمد أشرف وإسلام حامد ومعتز وائل.

ويُشارك بالبطولة أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

وتكمن أهمية البطولة في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.