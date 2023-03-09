شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات مجموعة الصعيد فى القسم الثانى اليوم.. أحمد حمدى لكيما ولافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من المسابقة.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالى..

أحمد حمدى، حكم منطقة البحيرة، يدير لقاء كيما اسوان ولافيينا

محمد عبدالعواض، حكم منطقة الوادى الجديد، يدير لقاء المدينة المنورة وشبان قنا

حسن محمود، حكم منطقة القاهرة، يدير لقاء الألومنيوم وملوي

عبدالرحمن صالح، حكم منطقة الإسكندرية، يدير لقاء أسمنت أسيوط والنصر للتعدين

محمود وفا، حكم منطقة كفر الشيخ، يدير لقاء تليفونات بنى سويف والجونة

حسن النعمانى، حكم منطقة بنى سويف، يدير لقاء مصر المقاصة وطامية

يحل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 46 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها جورج جاليدي المدير الفني لفريق لافيينا لتأكيد الصدارة ومواصلة سكة الانتصارات والاقتراب خطوة مهمة نحو تحقيق حلم الصعود، فيما يسعى على عاشور المدير الفني لكيما أسوان إلى تحقيق المفاجأة وإسقاط لافيينا من أجل التقدم فى جدول الترتيب.

ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فريق تليفونات بني سويف القابع في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة الذي يأمل في اقتناص الثلاث نقاط وانتظار هدية من كيما لعرقلة المتصدر لافيينا من أجل تقليص الفارق، فيما يسعى تليفونات بني سويف إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اقتناص الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب المجموعة.

ويلتقى في نفس التوقيت في مجموعة الصعيد كل من أسمنت أسيوط مع النصر للتعدين، المدينة المنورة مع شبان قنا، الألومنيوم مع ملوى، المقاصة مع مركز شباب طامية.