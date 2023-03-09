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"الشباب والرياضة" تُنهى إجراءات تراخيص 31 شركة للبدء فى نشاطهم الاستثمارى بقطاع الرياضة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تسهيل منح مختلف مؤسسات القطاع الخاص للتراخيص الإدارية للبدء فى نشاطهم الاستثمارى فى قطاع الرياضة، أنهت الوزارة إجراءات تراخيص 31 شركة خلال شهرى يناير وفبراير 2023م، بواقع منح عدد 18 شركة ترخيص دائم، وعدد 13 شركة ترخيص مؤقت.

 

وتتنوع مجالات نشاط تلك الشركات ما بين نشاط الأندية الخاصة، والأكاديميات، ومراكز اللياقة البدنية، والتسويق الرياضى، وإدارة وتسويق وتنظيم الأحداث والمهرجانات والترفيهية، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية، وتسويق إعارات وانتقالات اللاعبين، والاستادات والملاعب الرياضية، وإدارة الألعاب الرياضية.

 

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى الرامية إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، وتسهيل منح التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص للعمل بالمجال الرياضى تأكيداً على أهمية الاستثمار الرياضى ودوره على صعيد الاقتصاد الوطنى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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