شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تُنهى إجراءات تراخيص 31 شركة للبدء فى نشاطهم الاستثمارى بقطاع الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تسهيل منح مختلف مؤسسات القطاع الخاص للتراخيص الإدارية للبدء فى نشاطهم الاستثمارى فى قطاع الرياضة، أنهت الوزارة إجراءات تراخيص 31 شركة خلال شهرى يناير وفبراير 2023م، بواقع منح عدد 18 شركة ترخيص دائم، وعدد 13 شركة ترخيص مؤقت.

وتتنوع مجالات نشاط تلك الشركات ما بين نشاط الأندية الخاصة، والأكاديميات، ومراكز اللياقة البدنية، والتسويق الرياضى، وإدارة وتسويق وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والترفيهية، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية، وتسويق إعارات وانتقالات اللاعبين، والاستادات والملاعب الرياضية، وإدارة الألعاب الرياضية.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى الرامية إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، وتسهيل منح التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص للعمل بالمجال الرياضى تأكيداً على أهمية الاستثمار الرياضى ودوره على صعيد الاقتصاد الوطنى.