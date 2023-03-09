إنبى يرفض رصد مكافآت خاصة للاعبين لتخطى الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى إنبى رصد مكافآت مالية خاصة للاعبى الفريق البترولى قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويري مسئولو نادى إنبى أن موقف الفريق البترولى صعب في جدول ترتيب الدورى المصري وعليه فإن اللاعيبة تعرف واجباتها جيداً ولا تحتاج إلى ما يحفزها لتحسين موقف الفريق، خصوصاً أن المباراة المقبلة صعبة وتحتاج إلى التكاتف من الجميع.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبى الفريق البترولى بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس تامر مصطفى أكثر من بديل للدفع به في خط وسط الفريق البترولى أمام الزمالك لتعويض غياب عماد ميهوب بسبب الإيقاف خصوصاً أن الأخير من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل إنبى، وذلك لمحاولة، ضبط منطقة الوسط، أمام الفريق الأبيض.

وينوى تامر مصطفى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك لرغبته في إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى بالدفع بخالد رضا، بعد الشفاء من الإصابة، فضلا عن عدم البدء بإيريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.

وعنّف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى فى غرفة خلع الملابس، مؤكداً لهم أن اللاعب المقصر لن يكون له مكاناً فى الفريق خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن الفريق يمر بموقف صعب وبات فى دائرة الهبوط، بعد احتلاله المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.