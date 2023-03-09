شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى لاعب الزمالك يستعد لمواجهة إنبى بركوب الخيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو السيسى لاعب الزمالك صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" خلال ممارسته هوايته المفضلة في ركوب الخيل وذلك قبل مواجهة الأبيض وإنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وابتعد عمرو السيسى عن التشكيل الأساسى للزمالك في المباريات الأخيرة ويبحث اللاعب عن فرصة لفرض نفسه على التشكيل، ونيل ثقة البرتغالى جوسفالدو فيريرا مرة أخرى.

في سياق مختلف طلب فيريرا تقريراً كاملاً من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للإطمئنان على حالة المصابين، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا الذى يعانى من نزلة برد وتغيب بسببها عن حضور التدريبات الجماعية وعبد الله جمعة، الذى تعرض لـ "تورم" في قدمه وغاب عن مواجهة الترجى الماضية، فضلا عن تعرض عمر جابر ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزنارى لإصابات عضلية.

ويرغب البرتغالى فيريرا في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لكل عنصر في صفوف الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب ، خلال الفترة المقبلة.



عمرو السيسي لاعب الزمالك