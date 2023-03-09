شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة مواجهة سرعة صن داونز لدفاع الأهلى قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، تخصيص فقرة لمدافعى الفريق تحديداً خلال مران الفريق اليوم وغداً بجنوب أفريقيا من أجل توجيه بعض النصائح الخاصة بطريقة لعب صن داونز، خاصة العناصر الهجومية التى تُجيد المراواغة من أجل تحجيم هذه العناصر فى لقاء السبت الذى يجمع الفريقين.

ويرغب المدرب السويسرى فى تحفيظ لاعبى الأهلى بخط الدفاع خطة قوية لمواجهة لاعبى صن داونز، لاسيما أن مباراة الفريقين الأخيرة بالقاهرة، والتى انتهت بالتعادل 2-2 كشفت عن امتلاك الفريق الجنوب أفريقى لاعبين لديهم سرعة فائقة وقدرة كبيرة على المرواغة ونقل الهجمة سريعاً.

ويخوض الأهلى أول مران له بجنوب أفريقيا عصر اليوم بعدما وصلت بعثة المارد الأحمر فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، التى تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة حافلات إلى مدينة بريتوريا، ووصلت إلى فندق الإقامة.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.