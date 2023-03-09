شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ويتصدر النصر الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد ثاني الترتيب.

وسيكون لمواجهة العميد والعالمي تأثيرا كبيرا على شكل المنافسة في دوري المحترفين السعودي في الموسم الحالي، حيث سيقرب الفوز رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر من اللقب بينما سيقلب انتصار الاتحاد الأوضاع.



يدخل نادي الاتحاد مواجهة النصر المرتقبة، التي قد تصعد بالعميد إلى قمة دوري المحترفين السعودي بقائمة مكتملة، مما يمنح المدرب البرتغالي نونو سانتو فرصة لاختيار تشكيلة مثالية.

وكان البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد تواجد في تدريبات فريقه تحضيرًا للقاء العالمي، بعدما غاب عن المران يوم الثلاثاء، بسبب معاناته من وعكة صحية.

وفي الإطار ذاته بات زكريا هوساوي الظهير الأيسر جاهزًا لدعم الفريق في كلاسيكو النصر، بعد تعافيه من الإصابة على حساب أحمد بامسعود.



تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة النصر

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومد الله العليان وزكريا هوساوي.

الوسط: طارق حامد وبرونو هنريكي وهارونا كمارا وإيغور كورنادو.

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ورومارينيو.



رغم استقرار الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر على أغلب الأسماء لمواجهة الاتحاد، إلا أنه يفاضل بين أكثر من لاعب في عدة مراكز.

على مستوى خط الوسط سيختار مدرب روما السابق بين علي الحسن وعبدالمجيد الصليهم، وذلك تحسبًا لغياب البرازيلي لويس جوستافو، حسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية.



جوستافو كان قد عانى من نزلة برد ألزمته العيادة الطبية للنادي، ومن ثم قد يتم الاختيار بين الحسن والصليهم للعب إلى جوار عبدالله الخيبري.

وسيختار مدرب النصر كذلك 2 من الخماسي عبدالإله العمري وعبدالله مادو ومحمد آل فتيل وعلي لاجامي والبرازيلي ألفارو جونزاليس للعب في قلب الدفاع.

تشكيل النصر المتوقع للقاء الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام وعبدالإله العمري ومحمد آل فتيل وألفارو جونزاليس.

الوسط: عبدالله الخيبيري علي الحسن وجلال الدين ماشاريبوف.

الهجوم: كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي.