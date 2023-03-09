شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب حضور 50 ألف مشجع فى مباراة مصر ومالاوى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة اتصالاته مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة الدولى يوم 24 مارس الجارى.

ويرغب روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير فى المباراة لتحفيز اللاعبين ودعمهم لتحقيق الفوز.

ويدرس البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 19 مارس الجارى بالقاهرة استعدادا لمباراتى مالاوى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين ، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد و سام مرسى و أحمد حمدى و مصطفى محمد و عمر مرموش و إمام عاشور.

ومن المقرر أن يعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

خرج الثنائى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.