شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لتحديد موقفه من مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة إنبى المقرر لها يوم لأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى عمر جابر من إصابة عضلية منعته من اللحاق بمباراة الترجى التونسى وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وطلب البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقريراً كاملاً من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالة المصابين، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا الذى يعانى من نزلة برد وتغيب بسببها عن حضور التدريبات الجماعية وعبد الله جمعة، الذى تعرض لـ"تورم" فى قدمه وغاب عن مواجهة الترجى الماضية، فضلا عن تعرض عمر جابر ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزنارى لإصابات عضلية.

ويرغب فيريرا فى الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لكل عنصر فى الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب في الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات بين خسر 4 مباريات.