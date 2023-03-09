شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة بمشاركة 4 مصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائى لفردى سيدات لبطولة كأس العالم للخماسى الحديث، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 7 إلى 12 مارس الجارى.

ويشارك فى منافسات اليوم 4 لاعبات مصريات وهن ملك إسماعيل وهايدى عادل فى المجموعة الأولى وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل فى المجموعة الثانية.

وحسب نظام البطولة تأهلت أول 18 لاعبة من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائى، والذى تبدأ منافساته اليوم بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهن على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات في المجموعة الأولى، بالسلاح في تمام الساعة الحادية عشر ثم مسابقة السباحة في الحادية عشر والنصف ثم الليزر رن في الساعة الثانية عشر.

ومع الساعة الثالثة والنصف تبدأ منافسات المجموعة الثانية، بالسلاح أيضًا ثم السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا وبعد نصف ساعة تقام منافسات الليزر رن.

وأقيمت أمس تصفيات الرجال وتأهل 6 لاعبين مصريين للدور نصف النهائي الذي سيقام غدًا وهم: أحمد ومحمد الجندي ومهند شعبان وأحمد أشرف وإسلام حامد ومعتز وائل.

ويُشارك بالبطولة أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

وتكمن أهمية البطولة في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.