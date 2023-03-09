محمد محمود والحناوى يغيبان عن مران الاتحاد السكندرى استعداداً لمباراة فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد محمود وفوزى الحناوى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الغياب عن مران سيد البلد، استعداداً لمباراة فيوتشر، بعد تأجيل مواجهتى الأهلى وغزل المحلة.

ويغيب محمد محمود بسبب وفاة والده، بينما منع حفل الزفاف فوزى الحناوى من الانتظام فى التدريبات الجماعية للاتحاد السكندرى.

فى سياق مختلف قرر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خوض مباراة ودية أمام فريق رايه أحد الفرق الصاعدة للدورى الممتاز "ب" حديثا تحت قيادة مديره الفنى منير عقيله في الثالثة عصر اليوم الخميس على ملاعب النادى بسموحة.

ويسعى زوران للاطمئنان على جميع اللاعبين وتجهيزهم ولكسر حالة الملل التى يعانى منها اللاعبان عقب الفوز على طلائع الجيش فى 27 فبراير الماضى والحصول على 5 أيام راحة وتأجيل لقاء الأسبوع الـ21 أمام الأهلى لانشغاله فى دورى أبطال أفريقيا.

ورفض زوران تعديل البرنامج التدريبى حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة تحسبا للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس .

فى سياق مختلف يعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.