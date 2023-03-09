شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من مدرب ميلان بعد تجاوز عقبة توتنهام بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الحالي لميلان، على التعليق عن تأهل فريقه للدور ربع النهائي وتجاوز عقبة توتنهام، بعد إنتهاء المباراة التى جمعت بينهما أمس بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حيث جاءت هذه النتيجة فر مصلحة الكبير ميلان، والذي نجح الفوز فى موقعو الذهاب داخل ملعبه، بهدف نظيف، ليتأهل الروسونيري إلى الدور القادم، ويحقق إنجازا غائب عن الفريق الإيطالي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال بيولي: "كانت مباراة صعبة للغاية أمام منافس عنيد، ولكن نجحنا فى الخروج بشباك نظيف من لندن، وحققنا الهدف المنشود من بلوغ الدور القادم، الشئ الذي يجعله سعيدا للغاية بذلك التأهل".

وواصل:" هذا التأهل يجدد من دوافع ميلان فى الأدوار القادمة، ويعيده لمكانته الطبيعية مرة أخري مرة بعد سنوات عجاف، يأتي ذلك نظرا لأن ميلان لم يبلغ دور الثمانية منذ موسم 2012".

وتابع: "أن تاريخ ميلان يستحق الكثير، كما أن الفريق الإيطالي يستحق هذا التأهل والمكانة التى أصبح عليها ضمن كبار أوروبا، خاصة أن الروسونيري يعد ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب بعد ريال مدريد، برصيد 7 ألقاب لدوري الأبطال.



بيولي يعلق على منافس الفريق القادم

وأشار بيولي إلى أنه لا يهتم كثيرًا بمنافس الفريق القادم فى الدور ربع النهائي، ولكن مما لا شك فيه أنه سيهئ لاعبيه بالشكل الذي يمكنهم من بلوغ الدور قبل النهائي، بعد معرفة الفريق المنافس.

مؤكدا أن حلم الوصول إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم المنافسة على اللقب، أصبح قريبا الآن أكثر من أي وقتا مضي، مما قد يجعل الفريق الإيطالي يصير الحصان الأسود بالبطولة، ويحقق اللقب فى النهاية، رغم صعوبة المهمة.