شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البايرن يسخر من باريس بعد إقصائه من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ وباريس، بتفوق الفريق البافاري بثنائية نظيفة فى أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل الفريق البافاري إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 0/3 بمجموع المباراتين، بعد أن تفوق على باريس فى مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق الألماني على أحقيته للتأهل، ويواصل هيمنته على الفرق الأوروبية فى أليانز أرينا.

وحرص المدرب الألماني ناجلسمان، المدير للفني لبايرن ميونخ، على التعليق عن فوز فريقه أمس، على نظيره باريس، والتأهل للدور ربع النهائي عبر بوابة الفريق الفرنسي، والذي فشل فى معادلة النتيجة وتصحيح أوضاع مواجهة الذهاب.

حيث قال " قدمنا مواجهة قوية للغاية أمام فريق كبير، ولكن عندما تأتي إلى أليانز أرينا لتواجه الفريق البافاري، عليك أن تعلم جيدا، بأنك لن تخرج فائزا من هذه المباراة ".

وتابع:" أحترم لاعبي الفريق الباريسي كونه يضم أفضل لاعبي العالم، ولكن على ارضية الملعب الفوراق الفنية واضحة للجميع، وليس من السهل إختراق الحصون البافارية، وفعل ما تريد أمام البايرن ولاعبيه ".

وأختتم:" بالطبع ننافس على تحقيق اللقب، وخطوة التأهل إلى الدور ربع للنهائي، مجرد البداية فقط لما هو قادم، مشيرا إلى أنه لا ينشغل بالقرعة وما ستسفسر عنه، خاصة أن الفريق البطل يجب أت يكون مستعدا لجميع خصومه القادمين ".



أليانز أرينا مقبرة الفرق الأوروبية

ووصفت بعض التقارير الألمانية، أن ملعب أليانز أرينا أصبح بمثابة المقبرة الحقيقية لجميع فرق أوروبا، حيث لم يتعرض الفريق البافاري للخسارة بداخله، منذ أكثر من عامين كاملين.

مما يؤكد أن الفريق البافاري لا يهزم، حينما يستضيف أي منافس فى الساحة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره، بالآونة الأخيرة.