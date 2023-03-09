شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يستقر على وجهته القادمة بعد توديع دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ وباريس، بتفوق الفريق البافاري بثنائية نظيفة فى أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل الفريق البافاري إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 0/3 بمجموع المباراتين، بعد أن تفوق على باريس فى مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق الألماني على أحقيته للتأهل، ويواصل هيمنته على الفرق الأوروبية فى أليانز أرينا.

وأكدت بعض المصادر القريبة من ميسي، أن النجم الأرجنتيني سيغادر باريس لا محالة، ولكنه يسعي أن يساعده الإنتقال القادم، على تحقيق لقب دوري الأبطال مرة أخري، قبل إنتهاء مسيرته.

حيث يري ميسي أن السيتي قد يحقق له هذا الحلم، فى حالة التواجد للعمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي تجمعه باللاعب علاقة جيدة للغاية، منذ أن كانا الثنائي فى برشلونة.

كما يظن جوارديولا أن ميسي مفتاح النجاة الخاص له مع السيتي، والذي سيضمن له نجاح مشروعه مع الفريق السماوي، والتتويج بلقب دوري الأبطال من جديد، مع إمكانية تكوين ثلاثي مرعب رفقة دي بروين وهالاند، حالة إتمام هذا الإنتقال.



أهداف مشتركة بين جوارديولا وميسي

ويعد العامل الأساسي الذي قد يساعد الطرفين على الإجتماع معا فى باريس، هو رغبة الثنائي فى الخروج من عباءة برشلونة، والتتويج بلقب دوري الأبطال فى مكان آخر بعيدا عن الفريق الكتالوني، الشئ الذي فشل كلا من المدرب واللاعب فى تحقيقه مؤخرًا.