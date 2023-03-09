الامارات | مدرب سان جرمان: محبطون للغاية.. وكنا نحتاج هدفا فقط أمام البايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحمل باريس سان جيرمان مسؤولية إهدار الفرص المبكرة خلال هزيمته 2-صفر أمس من مضيفه بايرن ميونيخ الليلة الماضية وخروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفشل فريق المدرب كريستوف جالتييه المرصع بالنجوم والذي يضم المهاجم كيليان مبابي وبطل العالم ليونيل ميسي في هز شباك بايرن في مباراتي الذهاب والعودة ليخسر 3-صفر في مجموع المباراتين لتتلاشى آماله في انتزاع اللقب الأوروبي الأبرز للأندية لعام آخر.

وقال جالتييه في تصريح صحافي: "إنها خيبة أمل كبيرة. علينا التعامل مع الأمر وتقبله. هناك الكثير من خيبة الأمل في غرفة الملابس. لا أعرف ما إذا كان هذا درسا يجب تعلمه، ولكن هناك الكثير من الإحباط. إذا سجلنا هدفا أولا لأصبح الأمر مختلفا لكننا لم نفعل ذلك". وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة وأتيحت للمهاجم الفرنسي مبابي فرصة مبكرة قبل أن يقترب ميسي بفرصة مزدوجة في الدقيقة 25.

وأضاف جالتييه "لم نفتتح التسجيل عندما سنحت لنا الفرصة. قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وشعرنا أنه يمكننا مواجهة منافسنا، لكننا لم نستغل فرصنا".

وبدلا من ذلك، افتتح بايرن الأهداف عندما سجل الكاميروني إيريك مكسيم شوبو-موتنج في الدقيقة 61 قبل أن يحسم الهدف الثاني المتأخر لسيرج جنابري فوز النادي البافاري. وقال جالتييه "استقبلت شباكنا في البداية هدفا غبيا حقا. نعم كان هناك ضغط من بايرن ميونيخ، لكن في بعض الأحيان لا يجب أن تخجل من اللعب لفترة طويلة لتجاوز الضغط. عندما تتأخر بعد ساعة من بدء المباراة يكون الأمر صعبا".

ويضيف الفشل الأوروبي الأخير لفريقه - خامس خروج لباريس سان جيرمان من دور الستة عشر في سبع سنوات- الضغط على جالتييه الذي رفض التكهن بمستقبله مع الفريق. وقال المدرب الفرنسي "إنها خيبة أمل كبيرة ولكن علينا أن نتقبلها. من السابق لأوانه الحديث عن مستقبلي. أركز على إنهاء الموسم بالكثير من الطاقة والتصميم".