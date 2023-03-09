«2 مليون و 400 ألف دولار» .. إتحاد الكرة يكشف موقف مهاجم الأهلي كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف اتحاد الكرة، عن حقيقة إبلاغهم بخصوص أي قرارات جديدة تجاه محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قررت قبل عدة أشهر تغريم محمود كهربا 2 مليون و 400 ألف دولار، لصالح نادي الزمالك مع إيقافه لمدة 6 أشهر، بسبب رحيله عن الفريق الأبيض قبل نهاية عقده، وشارك كهربا بعد نهاية مدة إيقافه ولكن لم يدفع الغرامة حتى الآن.

ووفقا لجريدة الشروق ، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة إنه لم يتم إبلاغهم من قبل لجنة الانضباط بخصوص كهربا حتى الآن، وأن موقف اللاعب كما هو.

ويشارك اللاعب مع الأهلي بصفة طبيعة في المباريات، وتألق كهربا منذ عودته ونجح في التسجيل والصناعة رفقة المارد الأحمر.