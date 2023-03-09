شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلى غاضب من تسريبات إيقاف كهربا وحتى الآن مفيش قرار رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك تضارب كبيرا فى الآراء حول إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى من عدمه، والأهلى غاضب جدا من التسريبات التى خرجت فى هذا التوقيت الصعب.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "نفسى لما ناخد قرار يتم الإعلان عنه رسميًا حتى نغلق الباب أمام أى فرصة لأى اجتهادات، فهناك تضارب فى ذلك الأمر، نائب رئيس لجنة الانضباط أكد وجود عقوبة تم إخطار الاتحاد بها، أما رئيس اللجنة قال أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، ومسئول فى اتحاد الكرة أكد عدم تلقيهم أى قرار".

وأضاف شوبير: "القرار لم يُصدر حتى الآن، لكن نتوسم خيرًا في اللجنة ونتمنى أن تسير الأمور بشكل صحيح، والأهلي ينتظر ولا يريد الرد على تسريبات، سيكون هناك رد فعل عندما يصدر قرار رسمي".

من جانب آخر، حصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على ملخص لعدة مباريات لفريق صن داونز خاضها مؤخراً فى دورى الأبطال بجانب مباريات فى الدورى الجنوب أفريقى من أجل الوقوف على عدة أمور فنية خاصة بالمنافس الجنوب أفريقى من أجل دراسته جيداً قبل لقاء السبت.

ويشاهد كولر مباراة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت مؤخراً بالقاهرة، وانتهت بالتعادل 2/2 وقدم فيها بطل جنوب أفريقيا عرضاً قوياً وكان خصماً شرساً للأهلى وكاد يفوز فى ملعب السلام.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر بعد غد السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.