شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد قبل قمة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب المرحلة الثانية من دورى العمومى برصيد 26 نقطة، قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له غدا الجمعة.

بينما يحل الشمس فى المركز الثانى برصيد 23 نقطة ، يليه سبورتنج ثالثا برصيد 22نقطة ثم الزمالك رابعا برصيد 21 نقطة .

تقام غدا الجمعة مباراة القمة بين فريقا الأهلى والزمالك فى عاشر جولات المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022 / 2023.

وتشهد الجولة العاشرة المقرر لها غدا الجمعة مواجهات أيضا بين كل من سموحة مع سبورتنج و الطيران مع الشمس والجزيرة مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.