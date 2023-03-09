شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعاين ملعب التدريبات فى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاين وفد من بعثة النادى الأهلى الملعب الذى سيخوض عليه الفريق التدريبات بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا، ويحرص الوفد خلال الساعات المقبلة على مشاهدة ملعب التدريبات وكذلك ملعب المباراة قبل توجه الفريق لخوض التدريبات.

ويخوض الأهلى أول مران له بجنوب أفريقيا عصر اليوم بعدما وصلت بعثة المارد الأحمر فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، التى تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات تخللها ترانزيت فى مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة حافلات إلى مدينة بريتوريا، ووصلت إلى فندق الإقامة.

وحرص السفير أحمد الفاضلى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، على استقبال بعثة الأهلى فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى، والهلال السودانى، والقطن الكاميرونى.