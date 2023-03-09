موعد مباراة الزمالك أمام إنبى فى بطولة الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الاستعداد لمواجهة فريق إنبى فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء الأحد المقبل مع فريق إنبى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.