شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا طبيا عن حالة الثلاثى (السولية والشحات ورمضان صبحى) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني من الأهلي وبيراميدز تقديم تقارير طبية مفصلة بحالة ثنائي الأهلي حسين الشحات وعمرو السولية ولاعب بيراميدز رمضان صبحي قبل حسم مصير قائمة المنتخب لمباراتي مالاوي.

وعلم الخليج 365 أن اللاعبين الثلاثة كانوا ضمن اهتمامات فيتوريا واختياراته لقائمة المعسكر المقبل، قبل أن يتعرضوا للإصابة مؤخرا، ومن المؤكد أن تحسم التقارير الطبية موقفهم من الانضمام للقائمة المقرر الإعلان عنها يوم 17 مارس الجاري.

وينطلق معسكر المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يوم 20 مارس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 من نفس الشهر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

من ناحية أخرى حدد الجهاز الفني للمنتخب يوم 25 مارس موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى مالاوي لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، مطلع العام المقبل.

ووافق اتحاد الكرة على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول خلال رحلة السفر إلى مالاوي.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.