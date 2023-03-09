شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدرس انطلاق معسكر منتخب مصر 19 مارس استعدادا لمواجهة مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر انطلاق معسكر المنتخب يوم 19 مارس الجارى بالقاهرة استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا فى كوت ديفوار.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتا مالاوى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد و سام مرسى و أحمد حمدى ومصطفى محمد و عمر مرموش و إمام عاشور.

ومن المقرر أن يعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

وخرج الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.