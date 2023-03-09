شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المحلة يوافق على طلب عبد الباقى جمال بضم العتراوى للجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على طلب عبد الباقى جمال المدير الفنى بضم محمد العتراوى نجم المحلة السابق للجهاز المعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويعد محمد العتراوى قائد فريق غزل المحلة أحد نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم ومنتخب الشباب صاحب إنجاز الفوز ببرونزية مونديال الشباب عام 2001 التى أقيمت فى الأرجنتين، ولعب فى عدد من الأندية منها الإسماعيلي ومصر المقاصة.

وعمل العتراوى مدربا مساعدا بنادى دكرنس ونادى بروكسى بدورى الدرجة الثانية، وخاض تجربة عمل فى المملكة العربية السعودية.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.