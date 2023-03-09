شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر كمال بقطع جزئى فى الرباط الخارجى للركبة ويغيب عن فيوتشر 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، إصابته بقطع جزئى فى الرباط الخارجى للركبة، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجى يستغرق 3 أسابيع، دون الحاجة لتدخل جراحى.

وغاب عمر كمال عن مباراة فريقه بالأمس أمام الجيش الملكى المغربى، والتى جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التى تضم كلا من: الجيش الملكى المغربى، بيراميدز، وإسكو دى كارا التوجولى.

ويسيطر بيراميدز على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحتل فيوتشر المركز الثالث بـ5 نقاط، وبفارق نقطتين عن الجيش الملكى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل إسكو دى كارا المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة أسوان، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.