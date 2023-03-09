شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مولر عن الفارق بين رونالدو وميسي فى مواجهة البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ وباريس، بتفوق الفريق البافاري بثنائية نظيفة فى أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل الفريق البافاري إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 0/3 بمجموع المباراتين، بعد أن تفوق على باريس فى مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق الألماني على أحقيته للتأهل، ويواصل هيمنته على الفرق الأوروبية فى أليانز أرينا.

وحرص مولر على التعليق عن أحداث المباراة، وفوز الفريق البافاري وحظوظه بعد التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وإقصاء باريس سان جيرمان.

وقال مولر: " بالمقارنة عن مواجهات البايرن السابقة أمام كلا من رونالدو وميسي، فإن كرستيانو كان مشكلة أزلية تلاحق الفريق البافاري وتم التخلص منها، على عكس ليونيل، والتى تسير الأمور أمامه دائمًا على ما يرام ".

وتابع:" أكن إحترامي الكبير لليونيل ميسي، كونه بطل العالم مع الأرجنتين، وأفضل لاعب فى العالم فى الوقت الحالي، ولكن ما أتحدث عنه هو أمرا واقعا، ميسي لا يسبب لنا أي إنزعاجات فى المواجهات الأخيرة، ولا نخشي مواجهته".

وأختتم: "البايرن قادرا على التتويج بدوري الأبطال هذا العام، الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولن نتنازل عن تحقيق اللقب فى هذه النسخة ".



أليانز أرينا مقبرة الفرق الأوروبية

ووصفت بعض التقارير الألمانية، أن ملعب أليانز أرينا أصبح بمثابة المقبرة الحقيقية لجميع فرق أوروبا، حيث لم يتعرض الفريق البافاري للخسارة بداخله، منذ أكثر من عامين كاملين.

مما يؤكد أن الفريق البافاري لا يهزم، حينما يستضيف أي منافس فى الساحة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره، بالآونة الأخيرة.