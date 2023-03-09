شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من ناصر الخليفي تجاه جالتييه بعد توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم المدير الفني كريستوف جالتييه مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مستقبله مع الفريق الباريسي وذلك بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة على يد بايرن ميونخ.

أول رد فعل من ناصر الخليفي تجاه جالتييه

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن طالب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من المدير الفني جالتييه غلق صفحة مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والتركيز على بطولة الدوري الفرنسي من أجل حسمها والحصول عليها في الفترة المقبلة.

وقال جالتييه في تصريحات لصالح شبكة "كانال بلاس":"مستقبلي؟ لا يمكن التحديث في هذا الأمر في الوقت الحالى وأن الحديث سابق لأوانه".

وأضاف جالتييه:"مستقبلي يتم اعتماده من قبل رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والإدارة الرياضية في الفريق، نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة في الوقت الحالى، ولكن هكذا هي الأمور".

وأتم:"كانت لدينا الكثير من الآمال في بطولة دوري أبطال أوروبا، أنا سوف أبقى لمواصلة مسيرتي، ومازلت أركز على نهاية الموسم بالشكل الذي يليق بفريق بحجم باريس سان جيرمان".