شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يسخر من ميسي بعد إقصاء باريس من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ وباريس، بتفوق الفريق البافاري بثنائية نظيفة فى أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل الفريق البافاري إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 0/3 بمجموع المباراتين، بعد أن تفوق على باريس فى مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق الألماني على أحقيته للتأهل، ويواصل هيمنته على الفرق الأوروبية فى أليانز أرينا.

وحرص توماس مولر على نشر صورة تجمعه مع ميسي، وهو ساقط على أرض الملعب، بعد إنتهاء المواجهة أمام البايرن، وتأهل الفريق البافاري للدور ربع النهائي، على حساب باريس سان جيرمان.

فى إشارة من اللاعب على السخرية من ميسي، والذي لم يستطيع أن يقدم شيئا، أمام صلابة الدفاعات والحصون البافارية، والتى تصدت لجميع محاولات البرغوث الأرجنتيني بشكل أكثر من رائع.



أليانز أرينا مقبرة الفرق الأوروبية

ووصفت بعض التقارير الألمانية، أن ملعب أليانز أرينا أصبح بمثابة المقبرة الحقيقية لجميع فرق أوروبا، حيث لم يتعرض الفريق البافاري للخسارة بداخله، منذ أكثر من عامين كاملين.

مما يؤكد أن الفريق البافاري لا يهزم، حينما يستضيف أي منافس فى الساحة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره، بالآونة الأخيرة.