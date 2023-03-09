شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان بعد توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مستقبله مع الفريق الفرنسي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن ودع الفريق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان بعد توديع دوري أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تلقى الهزيمة على يد فريق بايرن ميونخ بهدفين دون رد في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ليودع الفريق الباريسي منافسات البطولة العالمية.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة "RMC":"نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن الأمر قد حُسم علينا المضى قدمًا في الموسم الجديد ومحاولة تحدي الجميع".

وأضاف مبابي:"فريق بايرن ميونخ فريق رائع ويمتلك أسماء على أعلى مستوى وتم بنائه من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، في المؤتمر الصحفي الأول لي في البطولة قلت سوف نبذل قصارى جهدنا في تلك البطولة".

وعن مستقبله قال:"لا يمكن الحديث عن مستقبلي في هذا التوقيت أنا هادئ تمامًا والشئ الوحيد الذي يهمني في تلك الموسم هو التتويج ببطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وبعد ذلك سوف نرى ما يحدث".

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع فريق باريس سان جيرمان ينتهى في يونيو 2025 وارتبط اسم النجم الفرنسي بالانضمام إلى ريال مدريد في السنوات الماضية.