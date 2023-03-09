شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مبابي بعد السقوط أمام البايرن فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على التعليق عن سقوط الفريق الباريسي بثنائية نظيفة، فى مواجهة الإياب، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

والتى أنتهت بتأهل الفريق البافاري للدور ربع النهائي، بنتيجة المباراتين 0/3، بعد أن كان قد سبق للبايرن التفوق على باريس بهدف نظيف، فى مواجهة الذهاب بحديقة الأمراء.

وقال مبابي: "حاولنا قلب المباراة لصالحنا، لكن النتائج جاءت عكسية، كنا الأفضل فى أجزاء كثيرة من المباريات".

وأضاف: "هذه هى الحال فى المواجهات الكبيرة، يجب أن يتأهل فريق واحد فى نهاية الأمر، حزين من أجل عدم تأهلنا للدور القادم، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل من أجل التتويج بهذا اللقب فى العام القادم".

وتابع:" كان بإمكاننا الخروج متقدمين فى شوط اللقاء الأول أمام البايرن، ولكن ذلك لم يحدث، بعدما غاب التوفيق عن الفريق بصورة كبيرة، كما أن الأجواء فى أليانز أرينا، ساعدت الفريق البافاري كثيرًا فى شوط اللقاء الثاني".



أليانز أرينا مقبرة الفرق الأوروبية

ووصفت بعض التقارير الألمانية، أن ملعب أليانز أرينا أصبح بمثابة المقبرة الحقيقية لجميع فرق أوروبا، حيث لم يتعرض الفريق البافاري للخسارة بداخله، منذ أكثر من عامين كاملين.

مما يؤكد أن الفريق البافاري لا يهزم، حينما يستضيف أي منافس فى الساحة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره، بالآونة الأخيرة.