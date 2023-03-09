شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريراً شاملاً عن مصابى الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب فيريرا في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب في الفريق.
في سياق مختلف اجتمع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووجه المشرف على الكرة الشكر للاعبين بعد الفوز، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات.
وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما ، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.