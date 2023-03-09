شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريراً شاملاً عن مصابى الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقريراً كاملاً من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للإطمئنان على حالة المصابين، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا الذى يعانى من نزلة برد وتغيب بسببها عن حضور التدريبات الجماعية وعبد الله جمعة، الذى تعرض لـ "تورم" في قدمه وغاب عن مواجهة الترجى الماضية، فضلا عن تعرض عمر جابر ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزنارى لإصابات عضلية.

ويرغب فيريرا في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب في الفريق.

في سياق مختلف اجتمع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه المشرف على الكرة الشكر للاعبين بعد الفوز، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما ، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.