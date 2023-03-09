شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستكشف صن داونز بمباريات محلية وأفريقية قبل لقاء السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على ملخص لعدة مباريات لفريق صن داونز خاضها مؤخراً فى دورى الأبطال بجانب مباريات فى الدورى الجنوب أفريقى من أجل الوقوف على عدة أمور فنية خاصة بالمنافس الجنوب أفريقى من أجل دراسته جيداً قبل لقاء السبت.

ويشاهد كولر مباراة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت مؤخراً بالقاهرة وأنتهت بالتعادل 2/2 وقدم فيها بطل جنوب أفريقيا عرضاً قوياً وكان خصماً شرساً للأهلى وكاد يفوز فى ملعب السلام.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

بعيداً عما سبق، قال مارسيل كولر،إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب، خاصة أنه جاء فى توقيت مناسب قبل السفر إلى جنوب إفريقيا ومواجهة صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الجهاز الفنى كان يعلم أن المواجهة صعبة، وأن الفريق بدأ بشكل جيد وسجل هدفين، ولكن المنافس نجح فى العودة وتقليص الفارق، وكان من المهم أن يخرج الفريق من المباراة بالفوز وأوضح: كنا بحاجة إلى الفوز قبل المباراة القادمة، واضطررنا إلى لعب الكرات الطولية، وأنه قام باستبدال مروان عطية بعد أن فضل تغييره لرغبته فى عدم التسرع خلال الاستحواذ على الكرة.

أضاف كولر أن استقبال أهداف أمر طبيعى فى كرة القدم، وأن الجهاز الفنى يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء التى تعتبر جزءًا من اللعبة، وأنه من الوارد أن يتأثر اللاعبون بالتفكير فى المواجهة القادمة فى دورى الأبطال، وعن الدفع برامى ربيعة أكد أنه كان يفضل التأمين الدفاعى، لمواجهة تحسن الأداء الهجومى لفريق المقاولون.