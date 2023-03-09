شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تعيين محمد شوقى مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدرب المساعد الأسبق في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش، من منصب المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، المقرر تكوينه خلال أيام استعدادا لأمم إفريقيا وكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لهما 2025.

بات تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيبدأ إعداده وتجهيزه لبطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب في العالم 2025، على رأس اهتمامات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل، بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب الحالي بالخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة من الدور الأول.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد مستحقات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وعدم التأهل لبطولة كأس العالم.

ورفض اتحاد الكرة صرف راتب شهر فبراير الماضى للجهاز الفنى للمنتخب، بجانب بعض المكافآت المتأخرة للجهاز الفنى بعد الأداء المخيب للآمال فى البطولة، وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.