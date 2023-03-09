شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على مواصلة الانتصارات أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الزمالك على مواصلة الانتصارات محلياً وقارياً بعد الفوز الغالى الذى حققوه على الترجى التونسي يوم الثلاثاء الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عقد جلساته مع لاعبى الأبيض، وتحفيزهم بشكل مستمر من أجل استعادة الثقة التي فقدوها طوال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج مؤكداً لهم أنهم ما زالوا أبطال الدورى والكأس خصوصاً أن التأهل الأفريقي مازال بأيديهم وكذلك تحسين النتائج محلياً.

واتفق لاعبو الزمالك على مواصلة الانتصارات وتقديم العروض القوية أمام إنبى في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدورى خصوصاً أن الفريق الأبيض يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

واجتمع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الترجى، ووجه الشكر للاعبين بعد الفوز، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.