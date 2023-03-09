شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير ودية المنتخب الأول أمام المكسيك فى اجتماعه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اتحاد الكرة، في اجتماعه المقبل، موقفه من عرض إقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام نظيره المكسيكي، خلال فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل، على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتظر اتحاد الكرة عرض الأمر على الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لاستطلاع رأيه، قبل الرد على العرض.

المنتخب الوطني يخوض مواجهتي مالاوي، يومي 24 و28 مارس الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

من ناحية أخرى حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يوم 25 مارس موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى مالاوي لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، مطلع العام المقبل.

ووافق اتحاد الكرة على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول خلال رحلة السفر إلى مالاوي.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.