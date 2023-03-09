شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز الفرصة الأخيرة لفاسيليو مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مباراة بيراميدز الفرصة الأخيرة لبابا فاسيليو مع البنك الأهلى ففي حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية سيرحل المدير الفني الذى يعانى من سوء نتائج منذ تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق بعد رحيل حلمى طولان .

ويستضيف البنك الأهلى نظيره بيراميدز بإستاد القاهرة يوم الإثنين المقبل في السادسة مساء .

ويحاول مجلس إدارة البنك الأهلى إيجاد مخرج سريع لإنقاذ الفريق من العثرة التي يتواجد فيها حيث يحتل المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات .

ويدرس إدارة البنك الأهلى إقالة الجهاز الفني للفريق بالكامل حال عدم تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل إنقاذ الموقف سريعا وحتى لا يهبط الفريق للقسم الثانى خاصة وأن الفريق يمتلك قوام رئيسى قوى يستطيع من خلاله دخول المنطقة الدافئة بكل ارتياح .