شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ صلاح محسن فى سيراميكا لتحديد موقفه من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا لاختبار طبى بعد شكواه من آلام الضامة والتي أجبرت معين الشعبانى المدير الفني للفريق على استبداله في مباراة حرس الحدود الماضية وانتهت بالتعادل السلبى.

ويرغب التونسي معين الشعبانى في الاطمئنان على حالة اللاعب صلاح محسن خصوصاً أن الأخير من العناصر والركائز المهمة في تشكيلة الفريق، وهو ما دفعه لاستبداله في مباراة حرس الحدود حتى لا تتفاقم إصابته.

في سياق متصل تعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة،ينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.